رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاوله اغتياله في 2018

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الاحتفال بالذكرى الـ86 لتشكيل الحرس الوطني الفنزويلي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالوقوف وراء محاولة اغتياله في 4 أغسطس 2018.

وقال مادورو وفقا لما نقلته صحيفة إزفيستيا الروسية اليومية: "بعد مرور عدة سنوات، اتضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب والبيت الأبيض وحكومة دونالد ترامب يتحملون المسؤولية المباشرة عن ذلك، هم بالذات أوعزوا للرئيس الكولومبي بالتحضير لعملية الاغتيال".

و قال مادورو: “قام الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس بتمويل تدريب مجموعة إرهابية في الفترة الأخيرة من حكمه، وقبل أيام قليلة من محاولة الاغتيال أعلن أن فنزويلا ستشهد الفوضى قريبا وسيكون هناك تغيير في النظام، وبالفعل تم ولأول مرة في التاريخ استخدام درونات لمحاولة اغتيال رئيس دولة”.

الخارجية الروسية تعلق على إطلاق سراح ترامب من المحكمة

هذا وقالت المتحدة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "نجا" بعدما دفع ببراءته أمام المحكمة، على خلفية اتهامه بالتآمر لأجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، وأفضت إلى فوز خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن.

وأضافت زاخاروفا في بيانها الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على "تليجرام": "لم يعد بإمكان المواطنين الأمريكيين التدخل في الانتخابات الأمريكية".