بينها مناقشة المجموعة القصصية "حكايات دار الحكمة".. أجندة الدستور الثقافية

مناقشة المجموعة القصصية "حكايات دار الحكمة"، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية، التي يحتشد بها اليوم السبت الخامس من أغسطس 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تعقد في السادسة والنصف مساء، بصالون سالمينا الثقافي، أمسية جديدة، لمناقشة المجموعة القصصية "حكايات دار الحكمة"، والتي تضم الأعمال الفائزة بمسابقة نقابة الأطباء أطباء مصر يقرأون دورة "جبران خليل جبران"، ويناقش المجموعة الكاتب عماد العادلي، المستشار الثقافي لنقابة الأطباء، ويدير الأمسية الكاتب حمدي عبد الرازق.

وفي السادسة مساء، وضمن عروض نادي السينما الأفريقية، تحتضن سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عرض للفيلم الروائي الطويل “الأسود العواجيز”.

وفي السابعة مساء، يحيي الملحن وعازف العود إبراهيم نصير، حفلاً للموسيقي العربية، بمركز جمال عبدالناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ضمن أنشطة المركز المقدمة في الإجازة الصيفية.



ويتضمن برنامج الحفل باقة من إبداعات عمالقة الموسيقي العربية في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من الأغاني من تلحين الفنان إبراهيم نصير، وهو ملحن مصري، ولد في مدينة الإسكندرية في عام 1960، ووضع أول لحن له وهو في المدرسة الثانوية وقدمه على مسرح قصر ثقافة الحرية باﻹسكندرية، التحق دون علم أسرته بقسم العود في معهد الموسيقى.



غنى من ألحانه العديد من كبار المطربين منهم: الفنان إيمان البحر درويش وهاني شاكر والفنان مدحت صالح ونادية مصطفى وليلى غفران والراحلة ذكرى.

ــ طبلة الست بمكتبة الإسكندرية

وضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يحتضن المسرح المكشوف بالمكتبة، في الثامنة والنصف مساء، حفلا موسيقيا للفلكلور الشعبي، والذي تحييه فرقة “طبلة الست”.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني الشهيرة النابعة من التراث المصري الأصيل والتي ترتبط بشكل خاص بالسيدات، من بينها بتناديني تاني ليه، يا بو اللبايش يا قصب، يا ليالي الفرح تعالي، ياما حمامي سرح ويا حمام الواد علي، يا نجف بنور وغيرها.

كما يقيم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في العاشرة والنصف صباحا، ورشة لتعليم فن الفسيفساء، والورشة موجهة إلي الأطفال من سن 12 سنة للتعريف بهذا الفن الإسلامي العريق. حيث يتعرف المتدربين علي طريقة تجميع قطع حجرية أو خزفية أو زجاجية صغيرة أو الصدف جنبًا إلى جنب لتعطي في النهاية عمل فني.



ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

تبدأ العروض في السادسة مساء، علي مسرح السلام بشارع القصر العيني، وعرض “القمر لو غاب”. وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تستقبل خشبة مسرح الغد عرض “سالب واحد.”

وفي الثامنة مساء، يشهد مسرح السامر عرض “مسافر ليل”. وعلي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية عرض “موت معلق”، في الثامنة مساء.

كما يحتضن معرض “نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم”، في العاشرة مساء عرض “ثلاثة مقاعد في القطار الأخير”، وعلي مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية يعرض في العاشرة مساء عرض “راس العش”.