رئيس وزراء روسيا: سوق النفط العالمية مستقرة وملتزمون بالكامل باتفاقيات "أوبك+"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، التزام بلاده الكامل باتفاقات مجموعة "أوبك+".

وقال نوفاك- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن إنتاج روسيا من النفط عند مستوى 5ر9 مليون برميل يوميا، ما يعنى امتثال روسيا للخفض الطوعى المعلن بواقع 500 ألف برميل يوميا".



وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" قد أبقت خلال اجتماعها على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وأكدت على التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل سيتم عقده فى الرابع من أكتوبر 2023.



وأعلنت موسكو، أمس، تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعى ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا ، كذلك أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعى لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها.