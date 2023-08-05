في ذكرى وفاته.. محطات في حياة الفنان الراحل مصطفى متولي

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل مصطفى متولي، أحد أبرز نجوم الثمانينات الذي قدّموا الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية خلال مسريته الفنية.

وتستعرض «الدستور» محطات في حياته بمناسبة ذكرى وفاته.

ولد مصطفى متولي في التاسع والعشرين من أغسطس 1949، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام، وتعلم في معهد الفنون المسرحية ليتخرج ممثلاً، وتمكن من إيجاد موقع مميز له.

موهبته وأعماله

أثناء دراسته ظهرت موهبته في التمثيل إذ عمل في مسرح المدرسة ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية.

عمل متولي في مسرح الحكيم في عده مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وغيرها.

أدى الفنان مصطفى متولي الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، بعض أدواره كانت دور أول وبعضها دور ثان، إلا أنه كان ممثلا جاداً في عمله حريص على أدائه.

أعمال (أفلام)

ليه خلتني أحبك

يمين طلاق

كلام الليل

نور ونار

رسالة إلى الوالي

عيش الغراب

الزمن والكلاب

إنذار بالقتل

بخيت وعديلة 2

الجردل والكنكة

المراكبي

بخيت وعديلة

الإرهابي

اللعب مع الأشرار

المنسي

لهيب الانتقام

الطعنة الأخيرة

اللعب مع الكبار

شمس الزناتي

مسجل خطر

الراقصة والسياسي

بلاغ للرأي العام

جزيرة الشيطان

حنفي الأبهة

المولد

الوحوش الصغيرة

آسف للإزعاج

أصدقاء الشيطان

الأسطى المدير

مدرسة الحب

النمر والأنثى

سلام يا صاحبي

رمضان فوق البركان

النصابين

عنتر شايل سيفه

دماء على الثوب الوردي

الأشجار تموت واقفة

ضربة شمس

لا تظلموا النساء

دائرة الانتقام

الكرنك

خلي بالك من زوزو

أعماله (مسلسلات)

أوبرا عايدة

حلم العمر

خيوط من ذهب

درب ابن برقوق

عفوا هذا حقي

أم كلثوم

بنت الأسيوطي

حارة الطيب

سامحوني ماكنش قصدي

عمو عزيز

وبعد الظلام تشرق الشمس

الإمام الترمذي

اللعب في المضمون

حارة المعروف

حبشي في الهواء الطلق

رياح الشرق

قضبان من الوهم

لا شيء يهم

التوأم

بحار الغربة

جمهورية زفتى

حلم الجنوبي

حياة الجوهري

هارون الرشيد

لن أعيش في جلباب أبي

اثنين في واحد

البراري والحامول

الخروج من المأزق

ألف ليلة وليلة

أنا اللي أستاهل

السقوط في الهاوية

حلم الثراء الجميل

عمر بن عبد العزيز

الثعلب

أمهات في بيت الحب

لم يكن أبدا لها

البحث عن عبده

العودة

البعض يتسلّق الهرم

نقطة تحول

الإسلام حضارة

الرحلة

أنا وانت وبابا في المشمش

الإسلام والإنسان

رأفت الهجان ج1

بكيزة وزغلول

الذئب الأزرق

دعوة للحب

من القصص العظيم

الجزار الشاعر

الأزهر الشريف منارة الإسلام

الضياع

أمير الشعراء

ياسين وبهية

اللعبة

بعثة الشهداء

ابتسامة بين الدموع

من الجاني

أعماله (مسرحيات)

بودي جارد

الزعيم

الواد سيد الشغال

ست الملك

العمر لحظة

حدث في أكتوبر

الأبناء

الأرملة والمأمون

زهرة في نهر الحب

حكاية مغاوري

دائرة الاسرار

دعاء.

وفاته

توفي عن عمر ناهز الـ51 عامًا إثر أزمة قلبية انتابته بشكل مفاجيء بعد انتهائه من العرض مساء يوم السبت 5 أغسطس 2000م لمسرحية بودي جارد.