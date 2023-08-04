«القاهرة الإخبارية».. محلل سياسي: نحتاج لضغط عربي لإقرار دستور لبنان

طالب محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، بتدخل عربي لممارسة ضغوط من أجل إقرار الدستور في بلده، لافتاً أن اتفاق الطائف وضعته الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية.

وقال “الرز” خلال لقاء ببرنامج “ثم ماذا حدث”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، إنه بالرغم أن هذا الاتفاق وضعته الدول العربية، لكن المشكلة أنها لم تتابع تنفيذها، والآن لماذا تتشكل لجنة من الجامعة العربية تذهب لبيروت وتدعو لاجتماع للمجلس النيابي ولا تخرج من هناك مع ممارسة كل الضغوط الممكنة حتى يتم إقرار بنود الدستور.

وأضاف المحلل السياسي، أن ما يحدث في مخيم عين الحلوة “بوابة الجنوب اللبناني” نوع من التصادم العسكري المسلح بين حركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وما بين متطرفين سواء تحت اسم جند الشام أو فتح الإسلام، موضحاً أن الصدام وقع لغياب دور الدولة.

وأكد المحلل السياسي، أنه داخل المخيمات الكثير من الأمور التي تجري وليس لها بالنضال الوطني الفلسطيني، مثل تهريب المخدرات والفساد وغيرها من الأمور المختلفة.