أرتيتا يكشف موقف خيسوس وساكا من المشاركة أمام السيتي

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم عن ثقته بعدم غياب المهاجم جابرييل خيسوس فترة طويلة خلال الموسم الجديد، حيث قدم تنبؤات إيجابية بشأن حالة خيسوس عقب خضوعة لجراحة في الركبة.

وخضع اللاعب البرازيلي الدولي للجراحة الأربعاء الماضي بعدما شعر بآلام عقب خضوعة لجراحة خطيرة لعلاج إصابة تعرض لها في بطولة كأس العالم.

خلال الموسم الماضي، غاب خيسوس عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر من أجل التعافي من الإصابة.

يذكر أن أرسنال فشل في التتويج بلقب الدوري في الجولات الأخيرة من المسابقة.

وبعد أن غاب عن مباراة الفريق يوم الأربعاء الماضي أمام موناكو في بطولة كأس الإمارات الودية، سيغيب خيسوس أيضا عن أرسنال في بداية الموسم- بما في ذلك المباراة أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وخلال حديثه الذي يسبق المباراة التي تقام في ويمبلي، وعند سؤاله عن حالة خيسوس، قال أرتيتا :" إنه بخير".

وأضاف :" هو حزين لأنه كان يشعر أنه بخير وبعد ذلك ظهرت هذه المشكلة التي لم يكن يتوقعها أحد".

وأكد :" كان علينا القيام بجراحة بسيطة ولكن لسوء الحظ كان هذا أفضل شيء يمكننا القيام به وفي أسرع وقت ممكن. اتخذنا هذا القرار. متأكد أنه سيعود قريبا وسيكون جاهزا".

وكان بوكايو ساكا على مقاعد البدلاء في مباراة موناكو ولم يتم الاستعانة به بسبب المرض ولكن أرتيتا أكد أنه سيكون متاحا للعب أمام مانشستر سيتي.

وقال :"بوكايو في حالة أفضل، تدرب اليوم. لا أتوقع غياب أي لاعب آخر عن المباراة".