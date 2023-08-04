الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرتيتا يكشف موقف خيسوس وساكا من المشاركة أمام السيتي

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم عن ثقته بعدم غياب المهاجم جابرييل خيسوس فترة طويلة خلال الموسم الجديد، حيث قدم تنبؤات إيجابية بشأن حالة خيسوس عقب خضوعة لجراحة في الركبة.

وخضع اللاعب البرازيلي الدولي للجراحة الأربعاء الماضي بعدما شعر بآلام عقب خضوعة لجراحة خطيرة لعلاج إصابة تعرض لها في بطولة كأس العالم.

خلال الموسم الماضي، غاب خيسوس عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر من أجل التعافي من الإصابة.

يذكر أن أرسنال فشل في التتويج بلقب الدوري في الجولات الأخيرة من المسابقة.

وبعد أن غاب عن مباراة الفريق يوم الأربعاء الماضي أمام موناكو في بطولة كأس الإمارات الودية، سيغيب خيسوس أيضا عن أرسنال في بداية الموسم- بما في ذلك المباراة أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وخلال حديثه الذي يسبق المباراة التي تقام في ويمبلي، وعند سؤاله عن حالة خيسوس، قال أرتيتا :" إنه بخير".

وأضاف :" هو حزين لأنه كان يشعر أنه بخير وبعد ذلك ظهرت هذه المشكلة التي لم يكن يتوقعها أحد".

وأكد :" كان علينا القيام بجراحة بسيطة ولكن لسوء الحظ كان هذا أفضل شيء يمكننا القيام به وفي أسرع وقت ممكن. اتخذنا هذا القرار. متأكد أنه سيعود قريبا وسيكون جاهزا".

وكان بوكايو ساكا على مقاعد البدلاء في مباراة موناكو ولم يتم الاستعانة به بسبب المرض ولكن أرتيتا أكد أنه سيكون متاحا للعب أمام مانشستر سيتي.

وقال :"بوكايو في حالة أفضل، تدرب اليوم. لا أتوقع غياب أي لاعب آخر عن المباراة".

ميكيل أرتيتا جابرييل خيسوس بوكايو ساكا مانشستر سيتى ارسنال كأس الدرع الخيرية

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

السعودية: نأمل أن يسهم الاجتماع حول أوكرانيا بتعزيز الحوار لحل الأزمة

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه