الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لوغاريتم" يكشف رحلة صوفيا الخولى العلمية مع مدرسها الكورى

لوغاريتم
"لوغاريتم"

كشفت الباحثة صوفيا الخولي، الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه مقيمة في سول، عن رحلتها العلمية في كوريا الجنوبية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة: "قابلت مدرسة كورية فى الإسكندرية وتعلمت منها بعضًا من اللغة الكورية، وطلبت منى زيارتها فى كوريا، حيث تعرفت على والدتها والتى كانت طيبة".

وأضافت: "كان لدىّ شغف بالخط الكورى، وشعرت أن الأمر جديد لا يعرفه أحد، وعندما ذهبت لكوريا بحثت عن معلم لتعليمى اللغة الكورية، وآخر 5 أيام هنا وجدت هذا المعلم مى جوك رئيس المركز الكورى الثقافى، وتعلمت على يديه من 9 صباحًا لـ6 مساء".

ولفتت صوفيا الخولي إلى أنه قال لى ستعودين لى مرة أخرى بعد سفرك لمصر، وبحثت عن معلومات عن الخط الكورى فى مصر، وقدمت ورقة لجمع المادة العلمية لمدة 5 أشهر فى كوريا، موضحة أن المسلسلات الكورية أفادتها فى اللغة، ودخلت بعدها الامتحان بكوريا.

وأوضحت أن معلمها مى جوك قال لها: "لم أر أى شخص أجنبى يتعلم بهذه السرعة"، لافتة إلى أنه كان يرى فىّ شغفى بالعلم وساعدنى كثيرًا، فمرة نتخانق ومرة نتصاحب، وأشعر كثيرًا أنه مثل والدى، وفى أحد الأوقات قلت له: ممكن أناديك بوالدى، قال: "أنا بعتبرك مثل ابنتى".

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