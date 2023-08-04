نائب رئيس الوزراء الروسى: الطلب العالمى على النفط يرتفع والسوق تظل متوازنة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا خلال هذا العام، وأكد أن هذا الطلب القوي يجعل السوق متوازنة.

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

وفي أعقاب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها، أوضح نوفاك أن إنتاج روسيا من النفط لا يزال مستقرًا عند مستوى حوالي 9.5 مليون برميل يوميًا.

واستعرضت اللجنة الوزارية بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو الماضيين.

كما أشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.

إمدادات النفط العالمية

يظل التعاون الجاد بين دول المنظمة والدول المشاركة من خارجها أمرًا حيويًا لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن في إمدادات النفط العالمية.