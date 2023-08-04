مصطفى بكرى: الرئيس السيسى حمل روحه على كتفه وانحاز للشعب المصرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري لديه الوعي الكافي لما يخطط ضد مصر، لافتًا إلى أن الشعب المصري مرّ بمرحلة خطيرة كان أخطرها عامي 2012، و2013م، عندما تحكم الإخوان وحكموا وحاولوا السيطرة والهيمنة وطمس الهوية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الله سبحانه وتعالى سخر من أبناء هذه الأمة رمزًا وطنيًا وقائدًا جسورًا، هو القائد عبدالفتاح السيسي الذي انحاز للشعب المصري وثورته الظافرة في 3 يوليو، لقد أقدم على هذه الخطوة وحمل روحه على كفه، لكنه كان على ثقة بأن ينقذ الوطن من حرب أهلية ومن نفق مظلم كنا سنمضي نحوه بلا تردد، لكن القائد الجسور اتخذ القرار في اللحظة الحاسمة، وتحمل ما تنوء عن حمله الجبال، هو وجيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة وقضاؤها العادل والنزيه، مؤكدًا أنها منظومة كاملة واجهت جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري، آلية إنقاذ هذا الوطن.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن الإرهاب انتشر وتغلغل وكانت سيناء هي المعدّة للانفصال لتصبح ولاية سيناء الإسلامية كما يقولون، لكن القائد العام في هذا الوقت وهو الفريق أول عبدالفتاح السيسي كان يقود حربًا قوية ومقدسة وما إن تبوء رئاسة الدولة في الثامن من يونيو 2014م، حتى وضع قضية اقتلاع الإرهاب على جدول الأعمال وفي موقع متقدم.