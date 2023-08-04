مصرع وإصابة 15 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية

استمرارا لنزيف الأسفلت دفعت أسرة حياتها بين وفاة واصابة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص في الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية أسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب 13 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل وبلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع شخصين.

وتبين من التحريات الأولية أن جميع المصابين والمتوفين من أسرة واحدة من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي و2 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.