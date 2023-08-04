الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 15 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

استمرارا لنزيف الأسفلت دفعت أسرة حياتها بين وفاة واصابة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص في الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية أسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب 13 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل وبلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع شخصين.

وتبين من التحريات الأولية أن جميع المصابين والمتوفين من أسرة واحدة من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي و2 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

الأكثر قراءة

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

ننشر حركة تنقلات ضباط مباحث القاهرة

«دويتو الملوك» ليلة للتاريخ.. سهرة سلطنة لـ«منير والشاعرى» فى العلمين الجديدة

مصرع وإصابة 15 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية