الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد نشاط نائبة التنسيقية هدى عمار بدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب (إنفوجراف)

حصاد النائبة هدي
حصاد النائبة هدي عبد الستار عمار

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من  التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصد صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو لجنة التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

-استخدام 1 أداة رقابية.

-المشاركة في زيارة برلمانية.

-تقديم 3 طلبًا خدميًا.

-حضور 23 جلسة عامة وإلقاء 1 كلمة بالجلسة العامة.

ويساهم  نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.
 

دورالانعقاد الثالث مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية حصاد نشاط النائبة هدي عبد الستار عمار لجنة التضامن الاجتماعي

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