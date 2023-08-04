تعرف على موعد نهائي البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023"

أصبح البحث عن موعد المباراة النهائية من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023"، هو المسيطر بكثافة على محركات جوجل مؤخرًا.

ويأتي ذلك نظرًا لتواجد أربعة من فرق من السعودية، البلد المستضيف للبطولة على أراضيها، في الدور ربع النهائي، وهم الهلال اتحاد جدة والشباب والنصر.

وتحلم جماهير المملكة العربية السعودية، أن يكون لقب هذه النسخة من نصيب أحد من هذا الرباعي، إلا أن هناك ديربي سيجمع بين الهلال واتحاد جدة، سيتسبب في توديع فريق منهم للبطولة.

على الجانب الآخر، هناك فرق أخرى مثل السد القطري والشرطة العراقي والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي، يحلمان باللقب، إلا أن هذه الفرق لديها مواجهات صعبة للغاية، يصعب التكهن بنتيجته في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

موعد نهائي البطولة العربية للأندية "2023"

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، في تمام التاسعة ليلًا.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان "للأندية 2023"

ومن المقرر أن تنطلق غدًا السبت منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية "2023"، وذلك بإقامة مباراتين على أن يكون ختام مباريات الدور ذاته الأحد المقبل.

السبت 5 أغسطس 2023

السد القطري & الشرطة العراقي.. السادسة مساء على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

اتحاد جدة & الهلال “في كلاسيكو السعودية”.. التاسعة ليلًا على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية".

الأحد 6 أغسطس 2023

الرجاء المغربي & النصر السعودي.. السادسة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

الشباب السعودي & الوحدة الإماراتي.. التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية".

ويذكر أن منافسات البطولة العربية للأندية، قد انطلقت 27 يوليو الماضي بالمملكة العربية السعودية، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس الجاري.