كشف حساب الكولومبي خوان أوسوريو مع الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

هل يرحل الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك أم يواصل مشواره مع الفريق الموسم المقبل؟.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد الخروج المبكر للزمالك من البطولة العربية المقامة حاليا في السعودية.

البعض يرى أن أوسوريو مدرب جيد وضحت بصماته على الأداء خاصة من الناحية الهجومية وفي حالة تدعيم الفريق بصفقات مميزة سيكون الكولومبي قادرا على قيادته للعودة لمنصات التتويج ويرى أصحاب هذا الرأى أن أوسوريو تولى المسئولية والفريق خارج المنافسة على بطولة الدوري ونجح في قيادته للتأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر وبالتالي لم يفقد الفريق معه سوي بطولة واحدة وهى البطولة العربية .

في المقابل يرى البعض الأخر أن دفاع الزمالك في وجود أوسوريو تحول إلى شوارع مفتوحة والفريق الذي لا يملك دفاعا قويا لايمكنه الفوز بالبطولات إضافة إلى الكولومبي لايجيد التعامل مع سيناريوهات المباريات الكبيرة ويقوم بتغييرات خاطئة كما حدث في مباراة النصر السعودي أمس.

الزمالك تعادل مع النصر السعودي وودع البطولة العربية

لغة الأرقام تدعم الرأيين حيث قاد أوسوريو فريق الزمالك في 17 مباراة منها 11 مباراة في الدوري وثلاث مباريات في كأس مصر وثلاث مباريات في البطولة العربية وحقق الفريق معه عشرة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

في بطولة الدوري فاز الزمالك مع أوسوريو في ست مباريات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتي وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا حيث فاز على سيراميكا كليوباترا وأسوان بنتيجة واحدة 1- صفر وعلى طلائع الجيش وغزل المحلة 2 – صفر وعلى الاتحاد السكندر ي 2-1 وعلى فيوتشر 3-2 وتعادل المقاولون وفاركو بنتيجة واحدة 2-2 ومع الداخلية 1-1 وخسر أمام الإسماعيلي 1-2 وأمام الأهلي 1-4.

وفي بطولة كأس مصر خاض الزمالك مع أوسوريو ثلاث مباريات فاز فيها جميعا وسجل 12 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف وفاز على بروكسي 3-2 وعلى فاركو 3-1 وعلى المقاولون 6- 1.

وأخيرا لعب الزمالك ثلاث مبار يات في البطولة العربية فاز واحدة وتعادل في أخرى وخسر الثالثة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه هدفين حيف فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4- صفر وتعادل مع النصر السعودي 1-1 وخسر أمام الشباب السعودي بهدف دون رد.