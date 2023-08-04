بعد الخروج من البطولة العربية.. ماذا ينتظر الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

انهى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، أسوء مواسمه منذ نشأة النادي عام 1911 حتى الآن، يأتي ذلك بعد خروج الفارس الأبيض من البطولة العربية للأندية.

موسم سيئة على الإطلاق من جميع الجوانب، توديع البطولات الواحد تلو الآخرى والابتعاد عن منصات التتويج، فضلا عن كثرة التغييرات الفنية والإدارية، كانت السمة المسيطرة على الزمالك هذا الموسم وبقوة.

ومع الموسم الصفري والكارثي الذي عاشه الفارس الأبيض وجماهيره، ينتظر الفريق العديد من التحديات الصعبة والقوية المرحلة المقبلة محليا وقاريا، فهل ينجح أنباء مدرسة الفن والهندسة في تعويض ما فائتهم ؟

اللقب الثاني

أول هذه التحديات المنتظرة للزمالك، ستكون بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يسعى من خلالها الأبيض لخطف لقبه الثاني من المسابقة القارية، وذلك عندما يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول بين فريقي أرتا سولار (جيبوتي) أو هورسيد الصومالي.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ32 خارج الديار أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، على أن يستضيف الفارس الأبيض منافسه بالقاهرة خلال مواجهة الإياب أحد أيام 25 أو 26 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

ويشارك الزمالك في الكونفيدرالية نسخة 2023/2024، بصفته جاء في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز الموسم المنتهي برصيد 60 نقطة، جمعها من 17 فوز و9 تعادلات و8 هزائم.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك قد توج بلقبه الأول من هذه البطولة في نسخة 2019 على حساب نهضة بركان عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية 5/3، عقب انتهاء مواجهة الذهاب لصالح الفريق المغربي بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة مواجهة الإياب للأبيض.

وكان الزمالك، قد ودع منافسات البطولة العربية للأندية، أمس الخميس، عقب التعادل الإيجابي مع النصر السعودي بهدف لكل منهما، وهو ما أدى إلى توقف رصيده عند 4 نقاط، جعلته يأتي في المركز الثالث من المجموعة الثالثة خلف المتأهلين الشباب السعودي برصيد 7 نقاط، يليه مواطنه النصر برصيد 5 نقاط.