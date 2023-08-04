تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة
بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة سعى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة عبر جوجل، حيث حددت وزارة التعليم العالي في مصر ميعاد بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام 2023، وحددت الحد الأدنى في تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الأولى لشعبة علمي وشعبة أدبي، وينتظر الطلبة من الشعبة العلمية إعلان تنسيق حاسبات معلومات لعام 2023 ودرجات القبول بها.
تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة
وتقدم “الدستور” في هذا التقرير تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 شعبة علمي رياضة.
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 حكومي
وسوف تبدأ المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 لطلبة الشعبة علمي رياضة من مجموع 342 درجة فأكثر أي الطلبة الحاصلين على نسب 83.41% فأكثر، وستستهدف تلك المرحلة عدد 15013 طالبا، أما شعبة علمي علوم فسوف تبدأ المرحلة الأولى لهم للطلبة الحاصلين على مجموع 362 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 88.29 فأكثر، وسيكون بإجمالي عدد الطلبة 22304 طالبًا.
وسوف يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلبة الاسترشاد بكافة نتائج التنسيق في العام الماضي، حيث أن أعلن وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور رضا حجازي، أن يكون اقتراب نسب نجاح نتائج الثانوية العامة 2023 من نسب النجاح للعام بالماضي، سيعطي مؤشرًا لاحتمالية اقتراب موعد تنسيق الكليات 2023 من ذات المؤشرات مقارنة بتنسيق 2022.
توقعات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023
وجاءت توقعات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لعام 2023 للجامعات الحكومية طبقا لنتائج التنسيق العام الماضي كما يلي:
- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة مجموع 346 درجة.
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم مجموع 367 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم مجموع 366 درجة.
- حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 درجة.
- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم مجموع 365 درجة.
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 درجة.
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363 درجة.
- حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363 درجة.
- حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362 درجة.
- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 درجة.
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362 درجة.
- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362 درجة.
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361 درجة.
- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361 درجة.
- حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات علوم 361 درجة.
- حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف علوم 360 درجة.
- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359 درجة.
- حاسبات ومعلومات السويس علوم 359 درجة.
- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359 درجة.
- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358 درجة.
- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358 درجة.
- حاسبات ومعلومات العريش علوم 357 درجة.
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357 درجة.