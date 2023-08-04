بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة سعى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة عبر جوجل، حيث حددت وزارة التعليم العالي في مصر ميعاد بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام 2023، وحددت الحد الأدنى في تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الأولى لشعبة علمي وشعبة أدبي، وينتظر الطلبة من الشعبة العلمية إعلان تنسيق حاسبات معلومات لعام 2023 ودرجات القبول بها.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة

وتقدم “الدستور” في هذا التقرير تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 شعبة علمي رياضة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 حكومي

وسوف تبدأ المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 لطلبة الشعبة علمي رياضة من مجموع 342 درجة فأكثر أي الطلبة الحاصلين على نسب 83.41% فأكثر، وستستهدف تلك المرحلة عدد 15013 طالبا، أما شعبة علمي علوم فسوف تبدأ المرحلة الأولى لهم للطلبة الحاصلين على مجموع 362 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 88.29 فأكثر، وسيكون بإجمالي عدد الطلبة 22304 طالبًا.

وسوف يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلبة الاسترشاد بكافة نتائج التنسيق في العام الماضي، حيث أن أعلن وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور رضا حجازي، أن يكون اقتراب نسب نجاح نتائج الثانوية العامة 2023 من نسب النجاح للعام بالماضي، سيعطي مؤشرًا لاحتمالية اقتراب موعد تنسيق الكليات 2023 من ذات المؤشرات مقارنة بتنسيق 2022.

توقعات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023

وجاءت توقعات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لعام 2023 للجامعات الحكومية طبقا لنتائج التنسيق العام الماضي كما يلي: