الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية، إن جلسات الحوار الوطني أمس، كانت مثمرة للغاية، وكانت جميعها تصب في مصلحة الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة بشكل خاص. 

وأشارت عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية، لـ"الدستور"، إلى أنها طالبت بوجود بند في عقد الزواج يعطي للمرأة الحق في الانتفاع بمنزل الزوجية والعيش فيه طوال فترة 10 سنوات، لضمان تربية الأطفال في نفس منزل الزوجية.

وطالبت بأن يشتمل القانون على آليات خاصة تضمن للزوجة التي تُساهم مع الزوج بجزء من ثروتها أو راتبها، أو مشغولات ذهبية، وفي حالة الوفاة تضمن حقوقها في إرث الزوج كمساهم بعيدًا عن حقها كزوجة وفق القانون.

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