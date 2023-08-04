رفع 178 طن مخلفات صلبة وأتربة من شوارع كفر الزيات بالغربية

نفذت الوحدة المحلية في مدينة كفر الزيات بالغربية، بقيادة عادل داود، حملة شاملة لرفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة لها. وتم تنظيف الطرق الفرعية والشوارع بشكل شامل، وتهيئتها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأكد رئيس مدينة كفر الزيات أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للسلطات المحلية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة في المنطقة، وتهدف إلى توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المدينة والقرى المجاورة.

وجرى رفع نحو 178 طن من المخلفات الصلبة والأتربة، وتم إزالة الأتربة والأوساخ وجمع النفايات المتراكمة. كما تم تهيئة الطرق وتسويتها لضمان سلامة المارة وسهولة حركة المركبات، وذلك بالتعاون مع فرق النظافة والصيانة التابعة للبلدية.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير بيئة صحية ونظيفة لهم، وتسعى الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيعهم على المساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة والقرى المجاورة.

وأكد رئيس مدينة كفر الزيات أهمية الاستمرار في التعاون بين السلطات المحلية والمواطنين للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز البيئة الصحية للجميع. ويشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في حملات النظافة المستقبلية والإبلاغ عن أي مشاكل أو تحسينات تحتاج إلى اهتمام، مؤكدا استمرار الجهود الحثيثة لتحسين البيئة والنظافة في كفر الزيات والقرى المجاورة، من المتوقع أن تستمر الحملات المشابهة في المستقبل، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة ورفع مستوى الجودة البيئية والحياتية للمواطنين.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية في مدينة كفر الزيات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المدينة والقرى المجاورة، مع الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية العالمية.

وكانت محافظة الغربية قد أعلنت عن تمكنها من رفع 3800 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال محافظ الغربية إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.