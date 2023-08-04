ألمانيا تدعو لاستمرار الوساطة مع المجلس العسكري في النيجر

طالبت ألمانيا، اليوم الجمعة، بضرورة استمرار الوساطة مع المجلس العسكري في النيجر.

ودعت وزارة الخارجية الألمانية إلى استمرار الوساطة مع المجلس العسكري، وذلك بعد فشل وفد بلدان غرب إفريقيا في تحقيق عودة حكومة الرئيس المخلوع محمد بازوم، إلى السلطة في البلاد.

جاء هذا وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم، وصرَّح: "من المهم أن نعطي مساحة لجهود الوساطة"، معربًا عن أمله في أن تؤدي إلى نهاية ناجحة، وإلى حل سياسي، وفقًا لما نشرته وكالة فرانس برس.

روسيا: ما يحدث فى النيجر شأن داخلى لا يمكن التدخل فيه

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ما يحدث الآن في النيجر شأن داخلي لا يمكن التدخل فيه.

وقال مصدر في الخارجية الروسية، إن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددًا على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

أكد المصدر أنه يجب استبعاد احتمال التدخل في النيجر، وحل مشاكل هذا البلد بجهود مواطنيه، هذه شئون داخلية تخص النيجر، مشددًا على التزام بلاده بمبدأ أن حل المشاكل الإفريقية من شأن الأفارقة، قائلا: "أبناء إفريقيا يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم".