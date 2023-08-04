افتتاح 3 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي بقرى الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، افتتاح 3 مراكز للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية التابعة لمركز طنطا وقطور وسمنود خلال شهريِّ يونيو ويوليو الماضيين، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أعمال التطوير والافتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت ثلاث أقسام للعلاج الطبيعي، أحدها في وحدة ميت عساس التابعة لمركز سمنود، وحدة شوبر التابعة لمركز طنطا، وحدة دماط التابعه لمركز قطور، وذلك بهدف زيادة نطاق التوسع الأفقي في تقديم الخدمات العلاجية النوعيه لسكان الريف المصري.

وأشاد وكيل الوزارة، بمستوى التعاون المتميز بين مديرية الصحة بالغربية، والمجتمع المدني بالقرى، والذين شاركوا في تجهيز وإعداد الأقسام بشكل يضمن تقديم خدمات متميزة لسكان قرية القرى.

كما أثنى على المجهود المبذول في إنشاء وتجهيز الأقسام في وقتٍ قياسيّ، والذي يُعتبر أحد نتائج التعاون المثمر والمستمر بين إدارتيِّ العلاج الطبيعي والرعاية الأساسية بالمديرية من جهه وأعضاء المجتمع المدني بالغربية من جهة أخرى، من أجل تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لكل سكان المحافظة والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.