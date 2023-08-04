الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم.. وحقيقة إغلاق منطقة الأهرامات شهرين

لو فاتك الترند
لو فاتك الترند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

هشام سليم و والده

توفيت زينب لطفي منذ قليل، زوجة المايسترو صالح سليم وهي والدة الفنان الراحل هشام سليم، اليوم، وذلك حسب ما أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

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حقيقة إغلاق منطقة الأهرامات شهرين

الاهرامات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين، ضمن أعمال خطة التطوير.

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تفاصيل عرض حفلات العلمين على فضائيات "المتحدة"

بوستر الحفل

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، تماشيًا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها.

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رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أكسيل ديساسي حتى 2029

أكسيل ديساسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي، قادمًا من موناكو، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

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تقرير: رفع أسعار الفائدة 1% في مصر لن يؤثر على الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب الفورية اليوم تحركات ضعيفة لتتداول عند المستوى 1932 دولار للأونصة، بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع حتى الآن يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أسابيع بانخفاض بنسبة 1.3%.

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موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الاولى

تنسيق

يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الاولى حيث تفصلنا عنه ساعات قليلة، ويحقق الطلبة حلمهم بكتابة الرغبات وفقا لمجموعهم الكلي.

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