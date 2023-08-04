حقيقة إغلاق منطقة الأهرامات شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين، ضمن أعمال خطة التطوير.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب، وحركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة؛ لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.