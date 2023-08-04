الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل عرض حفلات العلمين على فضائيات "المتحدة"

بوستر الحفل
بوستر الحفل

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، تماشيًا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها.

ومن المقرر أن تذيع قناة "أون" في العاشرة من مساء اليوم حفل المطرب أحمد سعد، وهى الحفلة التي استمتع بها جمهور مهرجان العلمين في الأيام الأخيرة.

وأذاعت قناتا الحياة وسي بي سي مساء أمس الخميس حفل النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، ولاقى الحفل ردود أفعال جيدة للغاية بين الجمهور خاصة على السوشيال ميديا، وتنقل فيديوهات الحفل عقب عرضها فضائيًا على السوشيال، كما لاقى حفل تامر حسني الذي أذيع على فضائية دي إم سي، أمس، أيضًا حالة نجاح كبيرة للغاية.

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي. 

كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي، فضلًا عن أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.

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