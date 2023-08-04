الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أكسيل ديساسي حتى 2029

أكسيل ديساسي
أكسيل ديساسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي، قادمًا من موناكو، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وحسبما ذكر تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن ديساسي وقع عقدًا مع «البلوز» يمتد لست سنوات.

ومن جهته، عبر مديرا الرياضة بتشيلسي، لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، عن سعادتهما بتعاقد النادي مع أكسيل ديساسي، حيث قالا: "لقد أظهر أكسيل جودته على مدار عدة مواسم في فرنسا ، وقد أدى ذلك بجدارة إلى الاعتراف به على الساحة الدولية".

وأضاف: “إنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، ونحن سعداء لأن ذلك سيكون مع تشيلسي. نرحب به في النادي ونتطلع إلى انضمامه إلى ماوريسيو بوكيتينو وزملائه الجدد في الأيام المقبلة”.

ولد ديساسي في جونيس في ضواحي باريس، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي باريس لكرة القدم، وظهر لأول مرة معه، في دوري الدرجة الثانية الفرنسية في عام 2015.

وفي عام 2016، انضم ديساسي إلى ستاد ريمس، حيث ساهم في تأهل الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، في نهاية موسم 2017-2018.

وفي أغسطس عام 2020، انضم أكسيل ديساسي، إلى صفوف موناكو، مقابل 13 مليون يورو، وبعقد يمتد لخمس سنوات.

وشارك المدافع-البالغ من العمر 25 عامًا-مع موناكو في 129 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف.

واختير ديساسي للانضمام إلى قائمة المنتخب الفرنسي، الذي شارك في كأس العالم 2022 بقطر، حيث شارك في ثلاث مباريات خلال البطولة، وساهم في وصول منتخب "الديوك" إلى المباراة النهائية للبطولة أمام منتخب الأرجنتين.

تشيلسى الإنجليزى تشيلسى موناكو أكسيل ديساسي نادى باريس دوري الدرجة الأولى الفرنسي

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