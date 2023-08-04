الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

هشام سليم و والده
هشام سليم و والده صالح سليم

توفيت زينب لطفي منذ قليل، زوجة المايسترو صالح سليم وهي والدة الفنان الراحل هشام سليم، اليوم، وذلك حسب ما أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وكتبت يسرا عبر حسابها على انستجرام قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، العزاء يقتصر على الجنازة فقط”.

صالح سليم فاة زوجة وفاة زوجة سليم يسرا

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