الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 4 عاطلين بحيازة 120 طربة حشيش بقصد الإتجار بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا بقصد الإتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص. 

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاطهم الإجرامى في ترويج وحيازة كمية من الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على  120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا ومبلغ مالي، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهم، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التحقيقات.

120 طربة لمخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات التحفظ على المضبوطات اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية بالاسكندرية

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