الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: إعطاء 3.6 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي مليون و912 ألف و208 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 2 اغسطس الجاري.

وتحصين حوالي مليون و709 ألف و683 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 2 اغسطس الجاري أيضا.

استصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع الحملة القومية الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوادي المتصدع المزارعين المبادرة الرئاسية

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