الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حكاية البريد المصري".. دورة تدريبية للأطفال في بيت السناري 6 أغسطس

حكاية البريد المصري
حكاية البريد المصري

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة الإسكندرية، ورشة للأطفال يقدمها الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، في مقر البيت الأثري بحي السيدة زينب، يوم الأحد 6 أغسطس 2023، في تمام الساعة 11 صباحًا.

وهي ورشة موجهة للأطفال من سن 7 إلى  12 سنة، وتأتي ضمن البرنامج الصيفي للأطفال "صناع الغد".

حكاية البريد المصري

تستعرض الورشة تاريخ البريد المصري منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، حيث يرجع تاريخ أول وثيقة جاء بها ذكر البريد إلى عهد الأسرة الثانية عشرة (حوالي سنة 2000 ق.م)، وهي وصية من أب لولده تكشف أهمية ذلك. 

وفي عهد البطالمة كان هناك البريد السريع لنقل رسائل الملك ووزيره وكبار موظفي الدولة وكان يوجد أيضًا البريد البطئ لنقل الرسائل بين الموظفين داخل البلاد، وفي العصر الإسلامي استخدم العرب البريد في نقل أخبار الدولة والولاة إلى الخليفة وساروا على نفس النظام الذي وضعه الفرس والبطالمة من قبل، واستخدم في نقل البريد السريع طرقًا معينة مقسمة إلى محطات متساوية لتغيير الخيول والتزود بالمؤن.

أما على المستوى العربي والإفريقي كانت مصر ضمن الإدارات السباقة في الانخراط في الحركة البريدية العالمية التي بدأت بأوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الماضي وهي تعد الدولة الوحيدة عربيا وأفريقيا التي اضطلعت بتنظيم المؤتمر البريدي العالمي في دورته العاشرة عام 1934.

بيت السناري

يعود تاريخ بناء القصر الأثري إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة، ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد.

وبناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، وتجهيزه ليكون منبر ثقافي يخدم أهال المنطقة، وتقام به العديد من الفاعليات الثقافية المتنوعة.

البرنامج الصيفي للأطفال المترجم محمد رمضان حسين القرن التاسع عشر بيت السناري مكتبة الاسكندرية

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