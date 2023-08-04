الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمياه ترعة فى الشرقية

جثة
جثة

عثر على جثة مجهولة الهوية لمواطن فى بداية العشرينات، بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية العدلية نطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثة لمستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة.

البداية بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لمواطن فى بداية العشرينيات مجهول الهوية، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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