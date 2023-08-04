محافظ أسيوط يبحث مشروعات مجمعات خدمات المواطنين بالقرى تمهيدًا لتسليمها

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مجمع خدمات المواطنين بالقرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها في هذه القرى، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، والمهندس محمد عادل، مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، والمهندسة دعاء عوض، رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وممثلي شركات المرافق.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة تقرير دار الهندسة للموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل تمهيدًا لتسليم المشروعات وتشغيلها.

ووجّه محافظ أسيوط رؤساء المراكز بالنزول الميداني للمرور على مشروعات مجمعات خدمات المواطنين واستكمال أعمال توصيل المرافق لها وإزالة كل المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه، موزَّعة على 149 قرية بعدد 7 مراكز، تتكوَّن من 3 طوابق "أرضي و2 علوية" وتحتوي على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيل استخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة، لتحقيق حلم الأجيال الحالية والقادمة في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصر الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة للمشروعات الجارية التنفيذ، سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات، فضلاً عن دعمه الكامل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة للأعمال وإزالة كافة المعوقات. وأشار إلى أن بعض المجمَّعات سيتم تشغيلها خلال الأيام القادمة، بعد تلافي بعض الملاحظات وتسليم المجمَّعات بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق.



وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطات سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكل المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.

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