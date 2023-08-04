الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفل منير وعرض أزياء.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة والذي يُعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان العلمين الترفيهي يواصل فعالياته وسط أجواء مبهجة، مضيفة أن هذه العطلة الأسبوعية هي الرابعة ضمن فعاليات المهرجان، وتشهد تنوعًا واختلافًا في الحفلات الغنائية المُقامة في "آرينا" العلمين، ومسرح الشارع، ومسرح العلمين الكبير.

وأكدت أن الاستعدادات الفنية واللوجستية للأنشطة المُقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين تُتخذ بشكل جيد جدًا، مشيرة إلى أن العلمين شهدت أمس ليلة طربية بحفل المطرب الكبير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.

وتابعت: "اليوم سنشهد حفلًا مصريًا ليبيًا مع الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري على مسرح آرينا العلمين".

كما أشارت إلى وجود أنشطة أخرى ضمن فعاليات المهرجان، حيث ينطلق عرض أزياء الأسبوع المقبل للمصمم العالمي مايكل سينكو رفقة 10 مصممين من الوطن العربي.

وأكدت أن قطاع السياحة يشهد رواجًا كبيرًا بسبب مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن كل لحظة تمر على هذا المهرجان يزداد الإقبال والحضور من قبل الجمهور.

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