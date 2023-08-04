5 تمارين «يوجا» تحفاظ على صحة الكبد وتحميه من التلف

يعتبر الكبد أكبر عضو صلب في الجسم، ويقوم بتأدية وظائف حاسمة للجسم مثل إزالة السموم وتخزين العناصر الغذائية وإفراز العصارة الصفراوية، ومع ذلك إذا أصبح الكبد مريض أو مصاب فقد يؤدي ذلك إلى تلف كبير به وبالتالي تلف خلايا الجسم كلها ثم الموت.

وفي حين أن أمراض الكبد غالبًا ما تتطور تدريجياً دون أى أعراض محددة، فإن التعب والضعف وفقدان الوزن غير المبرر واليرقان والحمى المستمرة والقيء وآلام البطن قد يشير كل هذا إلى الحالة المرضية للكبد.

وبحسب موقع “Hindustan times”، قال الدكتور سانتا هيميلين، أستاذ العلوم الجسدية:"هناك بعض أوضاع اليوجا يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الجسم، وتعمل على تحسين وظائف الكبد، وتعزيز الصحة والقوة بشكل عام، وتعمل هذه التمارين على تحفيز وتمديد الكبد، مما يساعد في علاج حالات مثل التليف، وتضخم الكبد، والتهاب الكبد، وأمراض الكبد الدهنية والإجهاد، بالإضافة إلى ذلك تستخدم هذه الأوضاع رواسب الدهون في الكبد كمصدر للطاقة للجسم".

ولتعزيز صحة الكبد، اقترح “هيميلين" دمج الوضعيات التالية في الممارسات الرياضية من ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، مع الاستمرار في كل وضع لمدة تتراوح من 15 إلى 30 ثانية وتكرارها ما يصل إلى ثلاث مجموعات يوميا.



وتابع: "الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والإقلاع عن التدخين، وتقليل استهلاك الكحول تساهم في صحة الكبد، واتباع أسلوب حياة نشط يؤثر بشكل إيجابي على وظائف الكبد ومن خلال دمج أوضاع اليوجا هذه واعتماد أسلوب حياة صحي، يمكنك دعم شفاء الكبد، مما يضمن عمله بشكل سليم والحفاظ على صحته العامة".

1- فاجراسانا أو وضعية الصاعقة:

وهي الوقوف مستقيمًا وذراعيك بجانبك، ثم انحن إلى الأمام واخفض ركبتيك برفق على السجادة، و ضع حوضك على كعبيك مع توجيه أصابع القدم للخارج، ثم اضغط على فخذيك وعلى عضلات الساق، و أبقِي كعبيك متباعدتين قليلًا، ثم ضع راحتي يديك على ركبتيك متجهين لأعلى، و حافظ على استقامة ظهرك والقي نظراتك للأمام.

ملحوظة: يجب على الأفراد الذين يعانون من آلام مفاصل الركبة أو التهاب المفاصل أو إصابات الركبة تجنب هذا التمرين.

2- بادماسانا أو وضع اللوتس:

اجلس مع وضع قدمك اليمنى فوق فخذك الأيسر و ارفع قدمك اليسرى وضعها على فخذك الأيمن متجهًا لأعلى، ثم اسحب قدميك بالقرب من الوركين، و اخفض ركبتيك على الأرض، ثم ضع راحتي يديك على ركبتيك متجهين لأعلى، لفترة من الوقت.

ويجب تجنب هذا التمرين إذا كان لديك إصابة في الركبة أو الكاحل.

3- كوناسانا أو وضع الفراشة:

قم بثني رجليك واجمع باطن قدميك معًا، ثم اسحب كعبيك بالقرب من حوضك، ثم اضغط برفق على ركبتيك للأسفل، وأملأ الجزء العلوي من جسمك للأمام ، وضع جبهتك على الأرض، استمر هكذا لمدة 30 ثانية وكرر ذلك التمرين ما يصل إلى ثلاث مرات.

4. الاورداهفا أو وضع الاتجاه لأعلى:

استلق على الأرض مع توجيه معدتك لأسفل، يجب أن تتجه قدميك للأسفل وذراعيك بجانب جسمك، ثم اثنِ مرفقيك و ضع راحتي يديك تحت كتفيك، بالقرب من أضلاعك العائمة، واستنشق الهواء بعمق، ثم اضغط براحة يديك على الأرض بقوة وارفع ركبتيك ووركيك وجذعك عن البساط، حافظ على ذراعيك ثابتة مع مرفقيك مستقيمين، وسع كتفيك وانظر لأعلى، وتأكد من أن ركبتيك لا تلمس الأرض، ثم اضغط بأصابع قدميك على الأرض مع لفها للداخل قبل مدها للخارج. وحافظ على هذا الوضع لبضع ثوان ثم قم بالزفير لتحريره.

5. شاتورانجا أو وضعية الأركان الأربعة:

قم بالزفير بينما تخفض جسدك لأسفل إلى نصف ضغط ، مع موازاة ذراعيك العلويين للأرض، حافظ على مرفقيك ملامسين لجوانب أضلاعك للحفاظ على زاوية 90 درجة في انحناء المرفقين، ارسم كتفيك للداخل وتأكد من أن معصميك ومرفقيك متعامدتان مع الأرض ومحاذاة جسمك، قم بهذا التمرين لمدة تتراوح من 10 إلى 15 ثانية.