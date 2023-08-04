إجلاء 190 راكبًا من طائرة أمريكية بعد اشتعال النيران فيها بولاية أتلانتا

تعرضت طائرة أمريكية تابعة لخطوط دلتا إيرالاينز، لحادث بعدما انفجر أحد إطارات الطائرة، مما أدي إلي اشتعال النيران.

وأفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن الطائرة تعرضت لحادث خطر بعد أن انفجر أحد إطارات الطائرة، مما أدى إلى اشتعال النيران، وفقا لما نقلته.

وأشار الإعلام الأمريكي إلى أنه بعد هبوط الطائرة في مطار هارتسفيلد جاكسون بولاية أتلانتا انفجر الإطار الأيسر، واشتعلت النيران فيها، وعمل طاقم شركة الطيران وموظفي سلامة المطار، على إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 190 بأمان.

هبوط طائرة شحن من طراز بوينج بأمريكا بعد فقدان أحد إطاراتها

وتكرر الحوادث في الولايات الممتحدة الأمريكية، بسبب فشل المحركات أو فقدان الإطارات، وقبل أشهر فقدت طائرة شحن كبيرة أحد إطاراتها خلال الإقلاع في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي.



ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقدت الطائرة من طراز بوينج 747 المعروفة باسم "دريمليفتر" إطارا في الهواء بعد ثوان من إقلاعها من مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا، كما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد الهواة.



وبعد رحلة طيران استمرت نحو 11 ساعة، هبطت الطائرة على إطاراتها الـ17 المتبقية السليمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.



وأدى الحادث إلى ضجة في مجتمع الطيران ووفقا لخدمة بيانات الطيران "فلايترادار 24"، تابع ما يقرب من 11 ألف شخص بيانات رحلة الطائرة على الهواء مباشرة، وتنقل الطائرة بشكل دوري قطع غيار طائرات بين مدينتي تارانتو وتشارلستون.

من جانب آخر، أعلنت ولاية تكساس الأمريكية، الثلاثاء، مقتل شخص جراء خروج قطارين عن مسارهما عن معبر للسكك الحديدية.

وأفادت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية، بأن شخصا واحدا قتل بعد أن خرج قطاران عن مسارهما عند معبر للسكك الحديدية.