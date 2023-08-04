الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفن جثة مواطن لقى مصرعه فى حادث تصادم بالوادي الجديد

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت النيابة العامة بالوادي الجديد، بدفن جثة ثلاثيني لقى مصرعه في حادث تصادم بمركز بلاط، عقب انتهاء الصفة التشريحية.

البداية بتلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعالهما بطريق بلاط- موط بالقرب من قرية الشيخ مفتاح.

وتبين وفاة المواطن من مركز بلاط  إثر تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعالهما بطريق بلاط- موط بالقرب من قرية الشيخ مفتاح، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلاط العام تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة الوادي الجديد مواطن حادث تصادم مركز بلاط الصفة التشريحية اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد

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