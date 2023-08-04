وزير الإسكان يعرض على نظيرته الكاميرونية التجربة العمرانية المصرية

عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة ما تم تحقيقه للقضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم وزير الإسكان، شرحاً مفصلاً عن التجربة المصرية في القضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة، حيث اقتحمت الدولة المصرية، وبدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الملف الشائك والمستمر منذ عقود، مستعرضاً الآليات المتنوعة التي انتهجتها الدولة المصرية للتعامل مع تلك المناطق بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

واستعرض الوزير، نماذج من المشروعات المتعددة لتطوير المناطق غير الآمنة، ومنها منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة عين الصيرة، وغيرها من المناطق على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي الوحدات المُنفذة للسكن البديل 250 ألف وحدة، وتنوعت آلية التعامل مع قاطني تلك المناطق بما يتناسب مع احتياجاتهم، فمن يرغب في الحصول على وحدة سكنية بنفس المنطقة يتم صرف مقابل مادي له لاستئجار مسكن مؤقت لحين العودة إلى وحدته الجديدة، في حين أن بعض المواطنين أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدات سكنية في مشروعات أخرى، أو الحصول على مقابل مادي، إضافة إلى أن بعض المشروعات والتي لم يتح إعادة تسكين المواطنين في نفس المكان، تم منحهم وحدات بديلة في مشروعات سكنية أخرى.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 2052، والذي استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصري، حيث كانت مساحة المعمور المصري 7 % من مساحة الجمهورية، وفى خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصري تقريبا، حيث تبلغ المساحة التي يتم العمل على تنميتها، نحو 14 % من مساحة الجمهورية، وبلغ حجم الطرق والمحاور التي تم تنفيذها، ضعف ما تم تنفيذه في مصر خلال الفترات السابقة.

من جانبها، تقدمت سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، بالشكر للدولة المصرية، وللدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، وتحقيق جودة الحياة لمواطنيها.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانب المصري، لتقديم الدعم الفني للجانب الكاميروني، لتنفيذ مشروع لتطوير منطقة غير آمنة بالكاميرون، ليكون هذا المشروع نموذجاً تنطلق من خلاله دولة الكاميرون في تطوير المناطق غير الآمنة، كما أعرب الجانب الكاميروني عن رغبتهم في المشاركة مع الدولة المصرية في التحضير للمنتدى الحضري العالمي، والذي تستعد مصر لاستضافته في دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى العام المقبل 2024، وهو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استضافته الدولة المصرية في نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، قد اصطحب السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، في جولة موسعة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.