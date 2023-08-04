سيارة نقل تنهي حياة طفل في حادث بالبلينا جنوب سوهاج

لقي طفل يبلغ مصرعه وذلك بسبب وقوع مصادمه بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية كان يستقلها الطفل المتوفى بمحافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق في الواقعة.

البداية بتلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على طريق فرعى دائرة مركز شرطة البلينا بين سيارة نقل ودراجة نارية ووجود متوفى تم نقله للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث الميرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومتوفي بطريق فرعي دائرة المركز حيث تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة سائق ومقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه واصطدامه بدراجة نارية " تروسيكل " قيادة الطفل ومقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي برديس المركزي.