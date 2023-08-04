"الدفاع الروسية": إسقاط 13 مسيرة أوكرانية في القرم دون وقوع أضرار

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل عن زيارة وزير دفاع روسيا قوات بلاده المشاركة بالعمليات في أوكرانيا.

كما أعلنت الدفاع الروسية، عن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية في القرم دون وقوع أضرار.

موسكو نشرت مجموعة السفن

وحذرت القوات الأوكرانية، من تهديد روسي بالبحر الأسود، حيث كييف أوضحت أن موسكو نشرت مجموعة السفن بقوة 17 سفينة في البحر الأسود، وسفينة في بحر آزوف.

وأشارت إلى وجود حاملتان للصواريخ مستمرتان في مهمة قتالية، واحدة على السطح، والأخرى غواصة تحت الماء.

وحثت كييف مواطنيها التوجه إلى المأوى في حالة الإنذار من الغارات الجوية.