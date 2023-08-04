“فيها حاجة حلوة”.. ريهام عبدالحكيم تختتم حفلها بمهرجان العلمين

اختتمت المطربة ريهام عبد الحكيم حفلها المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بأغنية “فيها حاجة حلوة” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وشاركوها الغناء.

وقدمت ريهام خلال الحفل باقة مميزة ومنوعة من أجمل أغاني الطرب، للمطربين الكبار مثل أم كلثوم وفيروز ووردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ وغيرهم، مما تسبب في إشعال الحفل واظهار حماس الحضور.

جدير بالذكر أن المهرجان، يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.



وشهدت الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، فضلا عن سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.