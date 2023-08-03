هل أطاح ملف الاقتصاد بحكومة نجلاء بودن؟.. خبير اقتصادي يجيب

كشف حسين رحيلي، الخبير الاقتصادي، حقيقة إطاحة ملف الاقتصاد بحكومة نجلاء بودن، قائلاً: "إنه ليس الاقتصاد فقط من أطاح بحكومة نجلاء بودن بتونس، وإنما طبيعة رئيسة الحكومة في حد ذاتها، على اعتبار أن الرئيس قيس سعيد قد قرر إعفاء رئيسة الحكومة والإبقاء على بقية الوزراء، وبالتالي يجب أن ننظر إلى ما حدث في إطار الدستور الجديد، دستور 25 يوليو 2022م".

وأضاف حسين رحيلي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن دستور 25 يوليو 2022 يضع رئيس الحكومة في مرتبة رئيس الوزراء أو الوزير الأول؛ لأن كل السياسات والقرارات بيد رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن عملية الإقالة تأتي في إطار وصول حكومة أو رئيسة الحكومة إلى طريق مسدود، ولم تستطع تغيير العديد من المسائل الجوهرية، خاصة المستوى الاقتصادي والاجتماعي .

وأوضح أن اختيار أحمد الحشاني لا يمكن أن يحل المشكلة، نظرًا لأن السيد أحمد الحشاني شخصية غير معروفة ليس له أي خبرة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في تاريخه.