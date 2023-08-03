"مصر للطيران": نقدم خدمات الشحن لـ 36 شركة طيران أجنبية

كشف الطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن الشركة تقدم خدماتها في مجال الشحن الجوي لما يقرب من 36 شركة طيران أجنبية من خلال مجمعات بضائع القاهرة وبرج العرب والأقصر.

وأكد جاسر في تصريحات صحفية أن هذه التعاقدات الجديدة تأتي نتاج الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، وتأكيداً على قدرتها لتلبية رغبات كبرى الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي، موضحا أن هذا التعاقد يتيح لكلا الطرفين شراكة استراتيجية متبادلة على المستوى الخدمي للبضائع.

يشار إلى أن قطاع الشحن الجوي يشهد ازدهاراً ملحوظاً خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيران على زيادة تعاقداتها مع كبرى الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.