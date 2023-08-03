رئيس جامعة أسوان يكرم الطالبة الأولى جمهوريًا.. ويعفيها من المصروفات الدراسية

كرم الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد علي، الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "مكفوفين" بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسوان.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أنه سيتم إعفاء الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مستوى الجمهورية من المصروفات الدراسية في حالة التحاقها بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية، لتحقيق حلمها الجامعي، موضحًا أن الجامعة تقدم لها كل سبل الدعم خلال مسيرتها الجامعية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالمتفوقين والمتميزين علميًا وبحثيًا من أبناء محافظة أسوان.

وقدم رئيس جامعة أسوان، التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بأقسامها العلمي والأدبي، موجها التهنئة أيضاً إلى أسرهم وداعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة، ومؤكدًا على أهمية دور الجامعة البحثي والأكاديمي في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيًا.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس جامعة أسوان، درع الجامعة للطالبة هاجر تقديرًا لتفوقها الدراسي وإصرارها على النجاح والتميز، وذلك بحضور والد الطالبة محمد إبراهيم علي موجه عام بالتربية والتعليم.

وأعربت الطالبة هاجر محمد، الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "مكفوفين" عن سعادتها بالتكريم من رئيس الجامعة لها، مشيرة إلى أن هذا التكريم سيكون حافزًا لها لاستكمال دراستها الجامعية والسعي دائمًا بكل جد واجتهاد للتفوق وحصد المراكز الأولى دراسيًا.

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