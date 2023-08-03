بالصور.. انطلاق احتفالات مئوية ميلاد البابا شنودة بمركز المنارة بعزف السلام الجمهوري

انطلقت منذ قليل احتفالات مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث الذي ينظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والذي يترأسه الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي، وسكرتير البابا شنودة الثالث الـ117، بعزف السلام الجمهوري وذلك من على المسرح الكبير بقاعة المنارة، بالتجمع الخامس - محور المشير، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء.

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاه من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتي هذا الحفل كختام لفعاليات تمتد من يوم 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمي والبحثي.

وشارك في حضور المؤتمرات العلمية التي نظمها المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي على مدار اليومين السابقين الأنبا إرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة الراحل والقمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنودة، والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، والمطران منير حنا المطران الشرفي للكنيسة الأسقفية وذلك بالقاعة الكبرى بالمركز.

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