موفدة "إكسترا نيوز": بدء استعدادات حفل وائل الفشنى بمسرح الشارع فى العلمين

قالت ندا رضا، موفدة "إكسترا نيوز" من مسرح الشارع بالعلمين الجديدة، إن التحضيرات لحفل الفنان وائل الفشني، وفرقة الإنشاد الديني، بدأ الاستعداد لها من الآن.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع نانسي نور، ولما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين فيه كل شيء من إقامة حفلات ورياضات وثقافات وكل أنواع الفنون.

وتابعت، أنه على مسافة قليلة من مسرح العالم علمين، والذي يستقبل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، التحضيرات ما زالت مستمرة مع إقبال الجمهور على الحفل، موضحة أنه مع انحسار الشمس سيزيد الإقبال أكثر على الحفل الذي يبدأ في تمام الثامنة.

وأشارت إلى أن حفل الفنان مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم سيتم نقله على الهواء على قناتي cbc والحياة، وحفل تامر حسني، سيتم إعادة نشره غدًا على قناة dmc وسيتم إذاعة الحفلات التي تمت خلال المهرجان.