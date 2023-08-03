المشدد 10 سنوات لبائع أسماك بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع أسماك بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 699 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، بلاغ يفيد ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أن التحريات توصلت، إلى قيام المتهم م.س.م، بائع أسماك، بالإتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، ونفاذًا لتنفيذ القرار انتقلت قوة الي مكان تواجد المتهم.

فتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بداخلها 46 قطعة لمخدر الحشيش، وسكين تحوي على أثار مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش ملابسة عثر على قطعتين لذات المخدر، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.