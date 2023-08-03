«رجال الأعمال المصريين»: الزيارات الدبلوماسية اليونانية تُعزز حجم التبادل التجاري

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيارات الدبلوماسية اليونانية لمصر، لها تأثير إيجابي على الجانب الاقتصادي والسياسي طويلة المدي بين البلدين.

وقال المهندس علي عيسي في تصريح خاص لـ"الدستو، إن الزيارات الدبلوماسية لها دور بالغ الأهمية في تعزيز حجم التجارة والاستثمار بين البلدين قد تؤدي اللقاءات الدبلوماسية والمنتديات الاقتصادية المشتركة إلى تبادل المعلومات وتوفير فرص للشركات والمستثمرين للتعاون في مجالات مثل الطاقة والنقل والسياحة والزراعة والصناعات الأخرى

العلاقات بين مصر واليونان تشهد تطوراً مستمراً

وأضاف “عيسى” أن زيارة رئيس وزارء اليونان، تؤكد على تعزيز التعاون الثنائي في تعزيز وتيسير الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتكنولوجي والتعاون الثقافي، مما يفتح آفاقًا للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أن حجم التجارة بين مصر واليونان يشهد تطورًا مستمرًا فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020 نحو 1.8 مليار دولار قد تشمل المنتجات التي يتم تبادلها بين البلدين السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمواد الكيميائية والمنتجات البترولية والملابس والمنسوجات والآلات والمعدات وفقا للإحصاءات .

وأضاف أن هناك أيضًا تعاون اقتصادي واستثماري بين البلدين تستفيد الشركات المصرية واليونانية من فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين في مجالات مثل الطاقة والنقل والشحن والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا ومشاريع الغاز وغيرها

وأردف “عيسي” أن تشجع الزيارات الدبلوماسية يساهم أيضا في تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المنتديات الإقليمية والدولية وبالتالي يمكن لليونان ومصر التعاون في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، مثل قضايا الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية ، فضلا عن أن تساهم الزيارات الدبلوماسية في تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم بين الشعبين يمكن تنظيم فعاليات ثقافية وفنية وتبادل الزيارات الثقافية، مما يعزز العلاقات الشخصية والتواصل بين الناس

وأردف رئيس الجمعية، أننا نلاحظ تأثير الزيارات الدبلوماسية يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية والمصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين قد يكون للزيارات الدبلوماسية تأثير إيجابي ملموس على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر واليونان ولكن ينبغي أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن العلاقات الثنائية مرتبطة بعوامل أخرى مثل الاقتصاد العالمي والتحولات السياسية الإقليمية.