الحوار الوطني.. سعد الدين الهلالي: «حق الكد والسعاية ليس بدعة»

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قانون الطاعة ينأي بنفسه عن ان يستقوي احد الطرفين على الاخر، فالحق بين الطرفين هو العهد بينهم مستشهدا بقول الله سبحانه تعالي " اوفوا بالعهود".

وفيما يتعلق بالنفقة، قال الهلالي خلال كلمته بمناقشات مشكلات ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة فى الحوار الوطني، إن النفقة الموجودة فى القانون بها عوار كثير منها منع الزوجة الزوجة الحق فى النفقة فى حالة النشوز وهذا يعيق الحق فى المأكل والمشرب فمن أين تأكل وتشرب، منوها بعض الفقهاء أوضحوا ان لا علاقة بين النشوز والنفقة ، ان اعطاء المرأة المتعة لكل مطلقة وهذا المنهج الظاهري واخذ به القانون والسنة .

أما عن حق السعاية، أوضح: «ليس بدعة وهناك دول سبقتنا فيها، افتحوا باب حق الكد والسعاية للشباب، وأعتقد أنه خلال عدة سنوات سيظهر التفاني فى الحق وكتابة حق السعاية، فهناك بعض الأعمال لم يكن لها راتب مثل الإمامة وقراءة القرآن فلماذا لا يكن للمرأة حق مقابل ما تقوم به لذلك اتركوا باب حق السعاية مفتوحا».