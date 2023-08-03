الهواري: بناء جيل يعي أمور دينه ودنياه أسرع طريق لبناء المجتمع

شارك د.محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات الحفل الختامي لقوافل المحبة لاتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة، بحضور د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك ضمن مبادرة بناء الوعي، بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومجمع البحوث الإسلامية، بحضور د.عبدالله المصلح أمين عام المجلس العالمي للدعوة والإغاثة.

وأكد الهواري خلال كلمته بحفل الختام أن البرنامج الذي شهد ترحيبًا وحضورًا كبيرًا من جانب السيدات يمثل جزءًا مهمًا من دور الأزهر ورسالته على مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية بما ينعكس على بناء جيل يعي أمور دينه ودنياه ويدرك ما يُحاك له من مخططات للنيل من عقوله وتلويث أفكاره.

كما أكد الهواري أن مثل هذه الأنشطة المهمة التي تشارك فيها قطاعات الأزهر المختلفة ودعاته، تدعم بشكل كبير بناء الأسرة على العلم والمعرفة وتقديم نموذج للمجتمع يُقتدى به، كما أنها تسهم في استعادة منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع بما يحقق استقراره وسلامة العلاقة بين قاطنيه.