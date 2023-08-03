جيب مليء بالسعادة.. ما قصة مذكرات الممثل البريطاني ريتشارد جرانت؟

لم يعتقد الممثل ريتشارد جرانت أنه سيتزوج أبدًا. نشأ في "سوازيلاند"، ورأى الضرر الذي ألحقه الحب بوالديه وتعهد بحماية نفسه بتجنب الزواج والأطفال تمامًا. بعد ذلك وفي أثناء عمله بمطعم في لندن، التقى جرانت بجوان واشنطن؛ مدربة اللهجات الشهيرة.

كان زواجهما مستبعدًا؛ فقد كانت هي أكبر منه بعشر سنوات وفي قمة نجاحها المهني بينما كان هو يكافح ليكون ممثلا.

زواج شكّل حياته

يقول جرانت، في حواره مع موقع NPR: كانت الاختلاف في وضعنا الاجتماعي والوظيفي في أقصاه، ولكن عندما تقع في الحب، لا يكون لديك سيطرة على ذلك، وتأمل أن يكون الحب هو شبكة الأمان التي تمنعك من الاصطدام بالأرض.

اشتهر جرانت كممثل في 1987 بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الكلاسيكي Withnail&I ومنذ ذلك الحين ظهر في عشرات البرامج التلفزيونية والأفلام، لكنه يقول إن زواجه من واشنطن الذي دام 35 عامًا، وليس التمثيل، هو ما شكّل حياته.

جيب مليء بالسعادة

توفيت واشنطن بسبب سرطان الرئة في عام 2021 عن عمر ناهز 74 عامًا في الأشهر الثمانية الأخيرة من حياتها، أوصت زوجها وابنتهما بإيجاد "جيب مليء بالسعادة في كل يوم بعد رحيلها"، ومن هنا جاءت المذكرات التي كتبها جرانت عن زوجته عقب وفاتها بعنوان "جيب مليء بالسعادة".

يقول جرانت: في ذلك الوقت، غمرنا تسونامي الحزن الذي أصابنا ثم أدركنا أن في هذه العبارة البسيطة رخصة للشعور بالفرح أو السعادة بدلاً من التفكير في الشعور بالذنب.

يسترجع جرانت حياته مع زوجته في مذكراته الجديدة "جيب مليء بالسعادة" ويقول إن تأليف الكتاب جعله قادرًا على التحدث عنها وعن حياتهما معًا، لذلك يبدو الأمر وكأنه بهذه المذكرات يبقيها على قيد الحياة لفترة أطول بطريقة غريبة.

مذكرات عن الزوجة

لم يكن لدى جرانت أية نية لنشر هذه المذكرات، لكنه بينما كان على شاطئ البحر الكاريبي في رأس السنة الجديدة، بداية العام الماضي، نشر مقطع فيديو يقول: “شعرت وكأنني سلحفاة فقدت قوقعتها وأن فقدان زوجتي أشعرني وكأن بوصلتي قد تحطمت”.

يشير جرانت في حواره إلى أن هذا الفيديو حظي برد فعل غير عادي على وسائل التواصل لدرجة أنه دفع ناشرين مختلفين في لندن للاتصال بوكيله الأدبي ليسألونه إن كان سينشر مذكرات بهذا الصدد، لكنه أكد لهم بأنه لن يفعل إلى أن أقنعته ابنته بأن ذلك سيساعده على معالجة الحزن الذي يمر به.