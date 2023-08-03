الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 106 مخالفات إشغال طريق في حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات علي حرم الطريق العام ومخالفات المحلات التجارية والمطاعم والباعة الجائلين والتي تعيق حركة المواطنين وتتسبب في ظاهرة الزحام والاختناق المروري وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والمرور على شوارع القرى الرئيسيه والفرعية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطن حفاظًا على مظهر وجمال القرية.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت من تنفيذ حملة مكثفة بشوارع القرية لرفع الإشغالات بمعاونة الأقسام المعنية ومن خلال الحملة تم رفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطن والسيارات وتم تحرير 28 محضرًا متنوعًا، 23 محضر إشغال ومحضري بيئة و3 محاضر رش مياه وذلك بمعاونة رئيس قسم الاشغالات ورئيس قسم البيئة بحضور الحسيني شادي رئيس الوحدة المحلية بالقرية، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من هذه الحملات بكافة شوارع أحياء المدينة وشوارع القرى التابعة لها.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وضبط مخالفات المحلات والباعة الجائلين على حرم الطريق العام فقد شن علي الكيال، ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة يرافقهما أحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالمركز حملة مكبرة بشوارع المدينة الرئيسية والميادين لرفع كافة الإشغالات حيث أسفرت الحملة عن ضبط 78 مخالفة منها 60 مخالفة إزالة إدارية و15 محضر إشغال طريق و3 حالات ضبط إشغال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مؤكدًا على استمرار هذه الحملات للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة. 

وقاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة يرافقه المهندس حامد فخري نائب رئيس المركز حملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لتيسير حركة السير ورفع وإزالة كافة إشغالات المقاهي والمحلات المتعدية على الطرق العامة وتهذيب الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعديين على حرم الطريق وكذلك مراجعة تراخيص بعض المحال التجارية حيث استهدفت الحملة شارع الجمهورية وشارع السلام وميدان المحطة وشارع طه حسين.

حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا
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المنيا تحرير 106 محضر أشغال طريق حملات مكبرة لرفع الإشغالات شوارع مركزي بني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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