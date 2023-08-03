الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين شباب حزب التجمع لـ"الدستور": النفقة والمتعة حقوق للمرأة والتأكيد عليهم بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال هيثم وجيه، عضو شباب حزب التجمع في مدينة البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة،  على هامش أنعقاد جلسة الحوار الوطني، اليوم الخميس، لـ"الدستور" إن جلسة اليوم  كانت مثمرة جدًا، موجهًا الشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهد الكبير المبذول، كما وجه التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة الفرصة للشباب من خلال الحوار الوطني.

أضاف عضو شباب حزب التجمع في مدينة البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، أن في جلسة الأسرة تم التداول حول مواضيع مهمة، أبرزها النفقة والطاعة، مضيفًا أن هذه الحقوق على الزوجين ويجب الامتثال لهم.

وأشار إلى أن مقترح توفير النفقة والسكن للزوجة أثناء وبعد الأنفصال في الزواج أمر في غاية الأهمية.

وقد انطلقت اليوم الخميس، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعي، بالحوار الوطني.

اتحاد كتاب مصر اتحاد كتاب التعديلات المقترحة الحوار الوطن الحوار الوطني ا الحكومة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجلس الوطني للتعليم والتدريب المحور المجتمعي بالحوار الوطني المجلس الوطني للتعليم المحور المجتمعي في الحوار الوطني المستشار محمود فوزي بدالفتاح السيسي تاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة الحوار الوطني لتوجيهات الرئيس لرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة التعليم بالمحور المجتمعي

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