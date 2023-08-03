أمين شباب حزب التجمع لـ"الدستور": النفقة والمتعة حقوق للمرأة والتأكيد عليهم بالحوار الوطني

قال هيثم وجيه، عضو شباب حزب التجمع في مدينة البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، على هامش أنعقاد جلسة الحوار الوطني، اليوم الخميس، لـ"الدستور" إن جلسة اليوم كانت مثمرة جدًا، موجهًا الشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهد الكبير المبذول، كما وجه التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة الفرصة للشباب من خلال الحوار الوطني.

أضاف عضو شباب حزب التجمع في مدينة البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، أن في جلسة الأسرة تم التداول حول مواضيع مهمة، أبرزها النفقة والطاعة، مضيفًا أن هذه الحقوق على الزوجين ويجب الامتثال لهم.

وأشار إلى أن مقترح توفير النفقة والسكن للزوجة أثناء وبعد الأنفصال في الزواج أمر في غاية الأهمية.

وقد انطلقت اليوم الخميس، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعي، بالحوار الوطني.