الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حي حلوان يوقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص جنوب القاهرة

أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان

تمكَّن حي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس الحي حلوان والأجهزة المعنية، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع أحمد عبدالناصر، من شارع عزبة الوالدة العمومي وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد حي حلوان، أنه تم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما قام حي حلوان، بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بأعمال رفع مخلفات صلبة ومخلفات هدم ومباني ورتش من منطقة أطلس وبمحيط مدرسة أسماء بمنطقة عرب الوالدة بحلوان.

ووجَّه رئيس الحي، بأهمية استمرار العمل على مدار ٢٤ ساعة، عبر ٣ ورديات للانتهاء من رفع المخلفات، والتنبيه على مشرفي المناطق بمصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي تم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأهاب رئيس الحي، المقاولين وأصحاب سيارات النقل والأهالي بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد على نقلها للمدافن العمومية، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات.

وأشار رئيس حي حلوان، إلى أنه تم رفع كفاءة النظافة بميدان الشهداء وشارع فيضي وشارع عبدالرحمن، وشارع منصور بحلوان.

وتأتي هذه الأعمال على فترات مختلفة على مدار اليوم الواحد؛ للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي.

من جهته، أكد رئيس الحي، ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الحي.

أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
أعمال حلي حلوان
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ايقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص حي حلوان أخبار محافظة القاهرة

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